11 aday için 100 bin imza süreci 27 Mart’ta doluyor

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 11 isim için 100 bin imza süreci başladı. İmza atmak için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurullarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 27 Mart saat 20.00'ye kadar YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

İMZALAR YSK'NIN UYGULAMASINDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini YSK Başkanlığı'nda anlık olarak takip edebilecekleri yeni bir bir uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi. Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkün" dedi. Yener, verilerin gün sonunda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.