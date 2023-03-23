Emine Erdoğan’dan Su Günü mesajı: Her afet suyun değerini hatırlatıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Emine Erdoğan mesajında, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor. İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RİSK GRUBUNDA

AKDENİZ kuşağında yer alan Türkiye, yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul ediliyor. Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkede su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 oranında azalması bekleniyor. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, 2050 yılından itibaren Türkiye'nin su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Türkiye kuraklıkla mücadelesini güçlü plan ve stratejilerle sürdürüyor.