Gelibolu-Eceabat Yolu ile 161 milyon TL kar

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümü ile seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü.



ÇEVRE DOSTU PROJE

Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 161 milyon lira tasarruf edilecek. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, bin 355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor. Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 161 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltacak.

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