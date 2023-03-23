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Haberler Gündem Her üç asansörden biri güven vermiyor

Her üç asansörden biri güven vermiyor

23.3.2023

Her üç asansörden biri güven vermiyor
Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Targıt, "Türkiye'deki asansörlerin 119 bin 789 adedi, yani yüzde 17'si güvenlidir. Yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen 354 bin 506 adedi düzeltilmesi gereken eksiklikler taşıyan ama kullanılabilir asansörlerdir. 239 bin 207 adet asansör yani her 3 asansörden biri ise kullanılmaması gerekecek kadar güvensizdir. Ek önlemler çok büyük masraflar veya yapısal değişiklikler getirmiyor ancak depremde hayat kaybını önlemede fayda sağlıyor" dedi.
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