İlk İftar deprem çadırında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak. Edinilen bilgiye göre, bugün Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak. Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Başkan Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak. Erdoğan'ın Ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

BÜYÜKELÇİLERİ AĞIRLADI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris ve Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

21 YILDA 479 MİLYAR LİRALIK SU YATIRIMI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, '22 Mart Dünya Su Günü' ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik. Ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, paylaştığı görsel ile de 716 baraj, 615 hidroelektrik santrali, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi, 101 yer altı depolaması ve suni besleme ile 21 yılda 479 milyar lira su yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı

17 BİN 902 KONUTUN TEMELİNİ BUGÜN ATACAK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yarın (bugün) inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 46 bin 300 konutun temellerini atıyor olacağız. Duldakiroğlu'nda, Elbistan'da Afşin'de yarın itibarıyla 17 bin 902 konutumuzun temelini atıyor olacağız. Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız" dedi.