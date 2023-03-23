Ya hepsine ret ya masayı terk et!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve 6'lı Masa'nın PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle olan ittifakı konusundaki çelişkili tavırlarını sürdürürken göstermelik tepkileri inandırıcı bulunmuyor. Daha önce "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" diyen Akşener, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşüp kirli pazarlıklar yapmasına sesini çıkarmazken dün parti tabanının tepkisini önlemek için Nevruz kutlamalarında "Öcalan'a özgürlük" diyen Pervin Buldan ve HDP'li Ahmet Türk gibi isimlere tepki gösteriyormuş gibi yaptı.

TABANI SUSTURMAK İÇİN

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, "Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir" dedi. Bir tarafta 'Öcalan'a özgürlük' çağrılarının gölgesi altında CHP ve HDP arasında yapılan kirli pazarlığa ses çıkarmayan Akşener'in tabanı susturmak için gösterdiği bu cılız tepki, tatmin edici bulunmadı.

ADAY AÇIKLAMADILAR

Parti tabanında "Daha önce 'HDP ile asla yol yürümeyiz' demiştiniz. Madem öyle neden şimdi katillere özgürlük isteyenlerle yol yürüyorsunuz?" sorusu yükselmeye başladı. "Güçlü demokrasi" kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, terör destekçisi belediyelerdeki kayyumların kaldırılması gibi skandal hedefler içeren HDP'nin Tutum Belgesi maddelerini tek tek onaylayan bir dil kullanan Kılıçdaroğlu'nun bakanlık-vekillik pazarlığı yaptığı iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmeden 2 gün sonra Pervin Buldan'ın yaptığı açıklama, "Taraflar mutabakata vardı" şeklinde yorumlandı. Nitekim HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını söyledi. Bu kararla birlikte, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da istediği tavizleri kopardığı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

CHP BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO ETTİLER

Türkiye Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı (TÜGŞAV), terör örgütü PKK'nın işbirlikçisi olan HDP'yle ittifak görüşmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için CHP Genel Merkezi önünde toplandı. "Terörist HDP, işbirlikçi CHP" sloganları atan kalabalık, "Gelsin bizimle, şehit anneleriyle helalleşsin" diyerek isyan etti.

DESTİCİ: ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?

ORTADAKİ yaman çelişkiye dikkat çeken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, "Burada esas durumunu yeniden gözden geçirmesi gereken İyi Parti'dir. Şimdi Meral Hanım ne diyordu? 'PKK eşittir HDP. Ya da HDP eşittir PKK.' Ben soruyorum. Cevap vermiyorlar. 'HDP eşittir PKK diyorsunuz.' Doğru biz de bunu söylüyoruz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız gitti, PKK'yla görüştü. Şimdi PKK da sizin cumhurbaşkanı adayınıza destek açıkladı. Siz şimdi ne yapacaksınız? Bir kere bunun cevabını Sayın Akşener'in ve İYİ Parti kadrolarının vermesi lazım. Şimdi PKK'yla kol kola aynı adayı destekleyerek seçime gidecekler" diye konuştu.

AĞIRALİOĞLU: TERÖRÜN OLDUĞU YERDE YOKUZ

HDP'YLE kirli pazarlığa tutuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'de krize neden oldu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu HDP-CHP işbirliğine sert sözlerle yüklendi. HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmamasına yönelik Ağıralioğlu, 'Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız" ifadelerini kullandı. "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını bölücüleğe pazarlık masasına çevirdiniz" diyen Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz" diye konuştu.

BAŞROLLERDE KANDİL VE DEMİRTAŞ VAR

HDP'NİN Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama yönünde almış olduğu kararda Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'in başrol oynadığı bildirildi. Önceki gün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na açık destek çağrısı yapan PKK'lı terör elebaşı Mustafa Karasu, "Altılı Masa'ya bir ilgi oldu. Birlikte hareket ederlerse AK Parti ve MHP iktidarının düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır" diyerek mevcut tabloyu gözler önüne sermişti. Tutuklu bulunan Demirtaş ise yazılarında sık sık Kılıçdaroğlu'na desteğin ve HDP oylarının önemini vurgulamıştı. "HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'na Tutum Belgesi'ni dayatan Demirtaş'ın alınan son kararda belirleyici isimlerden olduğu belirtildi.

AYM, HDP'NİN ERTELEME TALEBİNİ REDDETTİ

ANAYASA Mahkemesi (AYM) HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada parti yetkililerinin 11 Nisan'da yapacağı sözlü savunmanın seçim sonrası bir tarihe bırakılması talebini reddetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame 24 Haziran 2021'de kabul edildi. AYM'de görülen dava kapsamında, parti yetkililerinin sözlü savunma yapmaları için 14 Mart'a gün verildi, ardından partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi. HDP daha sonra sözlü savunma için 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sonrasına gün verilmesini talep etti. Partinin bu talebi yüksek mahkemece oy birliği ile reddedildi. Parti yetkilileri sözlü savunmayı 11 Nisan'da yapacak.

ERHAN GÜLENÇ