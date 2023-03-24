Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki Büyükdalyan Konteyner Kenti’nde düzenlenen iftarda önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Siyasi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecek." dedi. Erdoğan, "Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız, ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, sivil toplumuyla hep beraber sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Deprem felaketi sebebiyle buruk karşılamış olsak da bizleri böylesi bir aya eriştirdiği için Rabbimize hamdediyoruz.

Hatay ile birlikte 11 ilimizi vuran ve 14 milyon insanımızı doğrudan sarsan depremin acısı 85 milyon olarak hepimizi etkiliyor. Nerede olursak olalım kalplerimiz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken başka işlerle uğraşmayı kendimize zul addediyoruz.

"SİYASİ HIRSLARINDAN BAŞKA ŞEY GÖRMEYENLERE MİLLETİMİZ HAK ETTİKLERİ DERSİ VERECEKTİR"

Biz, deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz, asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırsları ve çıkarlarından başka bir şeyi görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir.

"HATAY'I 94 AK BELEDİYEMİZE EMANET ETTİK"

Seçimler elbette önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim en öncelikli gündem maddemizdir. Sizler huzura ermeden bize dinlenmek haramdır. Hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin kökenine, siyasi tercihine bakmadan mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremde en çok zarara uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Parti'li 250 belediyemizle kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokay, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK belediyemize emanet ettik.

Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz her zamankinden fazla gayret göstererek sizlerin yanında olacaklar. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecek, bizler de her fırsatta gelip acınızı paylaşacağız.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZI NEREDEYSE YARILADIK"

İnsanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Önümüzde en üst düzeyde konsantrasyon isteyen kritik bir süreç bulunuyor. Böyle bir afetin üzerinden ancak dayanışmayla gelebiliriz.

Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızı neredeyse yarıladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız hızla ilerliyor.

Hatay'a 1000 yataklı modern bir şehir hastanesi kazandıracağız."