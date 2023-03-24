Elektrikli araçlar için şarj robotu göreve hazır

Fosil yakıtlı araçlarda benzin istasyonunda bir kişinin hizmet vermesine alışmış sürücüler için elektrikli aracı sürekli şarja takmak sorun oluyor. Elektrik şarj istasyonları yeni bir alışkanlık oluşurken beklentileri minimuma indirmek için daha en baştan robot çalıştırmaya başladı. Hyundai Motor Grubu, elektrikli araçlar (EV) için otomatik şarj robotu (ACR) geliştirdi. Ürettiği otomobiller gibi geliştirdiği yeni teknolojilerle de endüstriye öncülük eden Hyundai, elektrikli otomobillerin şarj bağlantı noktasındaki erişebilirlik sorunlarını da ortadan kaldırmış oluyor.



AĞIR ZORLU ŞARJ ALETLERİ

Otomatik Şarj Robotu, şarj işlemi için istasyona gelen araca kabloyu otomatik olarak takarken aynı şekilde şarj tamamlandığında da kabloyu araçtan çıkarıyor. Yapay bir zeka ile çalışan bu robot, araç tamamen park konumuna geldiğinde şarj portunu açmak için araçla iletişim kuruyor ve içine monte edilmiş bir 3D kamera aracılığıyla tam konumu ve açıyı hesaplıyor. Robot daha sonra şarj cihazını alarak aracın şarj portuna sabitliyor ve şarj seansını başlatıyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını çıkarabiliyor. Hatta aracın tekrar hareket edebilmesi için şarj portunun kapağını da kapatıyor. ACR, özellikle karanlık ortamlarda şarj işlemini daha kolay ve rahat hale getirmeye yardımcı olacak. Aynı zamanda bu kablolar, yüksek hızlı şarj için olduğundan daha kalın ve ağırdır. Özellikle kadın ve engelli kişilerin daha hareket edebilmeleri için bu tip robotlar yakın gelecekte insanlığa daha fazla yardımcı olacak.



SENSÖRLER KULLANILIYOR

Çoğu EV şarj cihazı, açık havada ve korunaksız olarak hizmet veriyor. Tüm bu olumsuz hava şartlarını ve ağır kabloları göz önüne alarak değerlendiren Hyundai mühendisleri, Kore'deki Ar-Ge merkezinde bir elektrikli araç şarj istasyonu kurdu ve robotun çeşitli koşullardaki performansını değerlendirdi. Ayrıca mühendisler, robotun araçları algılaması ve olası kazaları önlemesi için de lazerli sensörlerden faydalanıyor. ACR, 31 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında 2023 Seoul Mobility Show'da sergilenecek ve daha sonra seri üretime geçerek dünyanın bir çok ülkesinde şarj istasyonlarda kullanılmaya başlanacak.

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