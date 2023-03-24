HDP’den uzaklaşmazlarsa onlara en ağır dersi veririz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın Nevruz'da 'Öcalan'a özgürlük' açıklaması yapmasına, İYİ Parti'nin sessiz kalmasına tepkiler sürüyor. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ortaya çıkan kirli pazarlıklara sert tepki gösterdi.

KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR

Bitlis'te terör örgütüyle çatışma esnasında iki kurşun yiyen ve gazi olan, 2 uzman çavuş yeğenini şehit veren 1994 yılında Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, "Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak her zaman söylüyoruz. HDP'yi PKK olarak gördük, PYD olarak gördük, YPG olarak gördük. Hatta mecliste bile olmasını istemiyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün istenmesi yanlış. Çünkü Abdullah Öcalan bir bebek katilidir. Şehitlerimizin katilidir. Biz şehit aileleri olarak Abdullah Öcalan'ı da, Selahattin Demirtaş'ı da ve onun benzerlerini de cezaevinden yargılanması talebimizdir. Eğer böyle bir şey olursa da şehit aileleri ve gaziler ayaklanır, gereği şehit ailelerimiz ve gazilerimiz yapar" dedi.

NASIL HESAP VERECEKLER?

Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, "İYİ Parti'nin ve CHP'nin yapmış olduğu bu kirli oyundan vazgeçmelerini istiyoruz. TBMM'de HDP'nin ve PKK terör örgütünün uzantılarını zaten istemiyoruz. Biz bugün eğer ki siyasi iradenin var oluşu için 50 bin tane şehit verdiysek bu PKK'nın var olma hususunda değil vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü için verdik. Bunlar 50 bin şehit ailesine nasıl cevap verecekler. Vatan, millet, bayrak hususunda olan bu düşüncelerimizi bertaraf etmenin yegane temeli nedir? Millet İttifakı derhal HDP'den uzak kalmazsa, işbirlikçi olursa onlara en ağır dersi veririz" dedi.

"ARTIK EVLATLARIMIZI CHP'DEN DE İSTEYECEĞİZ"

VAN'DA çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemleri ikinci yılında da devam ederken, eyleme katılanlardan CHP'ye tepki geldi. Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını ifade ederek, yıllardır evlat mücadelesi verdiğini söyledi.

Açıklamasında özellikle CHP'yi sert bir dille eleştiren Sancar, "4 yıldır anneler, babalar bu kadar feryat ederken CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP milletvekilleri neredeydi? Neden gelmiyordu? Çünkü dostlarından izin almadığı için bu annelerin ziyaretine gelmiyordu. Oysa önceki gün CHP gidip HDP'lilerin elini sıktı. Bu saatten sonra bizim için HDP'de, CHP'de aynıdır. Ben artık CHP'ye terör gözüyle bakıyorum. Ben buradan CHP'ye de seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra biz çocuklarımızı CHP'den de istiyoruz. Biz anne ve babalar olarak hakkımızı CHP'ye helal etmiyoruz. Tüm Türkiye sesimizi duydu, ziyaretimize geldi ve acımızı paylaştı. Ama CHP, dostlarından izin almadığı için buraya gelmedi. Rabbim onlara fırsat vermesin. Rabbim onları kahru perişan etsin" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK