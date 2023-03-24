Kemal Kılıçdaroğlu ile HDPKK nikahlandı

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile Derin Amerika'nın CIA aparatı PKK-YPG terör örgütünün siyası uzantısı HDP nikahlandı. Beş yıldan beri parklarda, sakin deniz kenarlarında gözlerden uzak flört eden CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile HDPKK (Selahattin Demirtaş) nihayet aynı evde yaşamaya karar verdiler.

Aslında HDPKK'nın adı sık sık 6'lı masanın altında geçiyordu. Derin ABD'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Altılı Masa liderleri en sonunda masanın altından çıktı. Masanın üstüne oturdu.

CHP/HDPKK'nın kurmayları, nikah gününü belirlemek için İngiltere-Fransa emperyalistlerini denize gömen, Türk ve Müslüman dünyanın en güzel bayramlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde görüştü. Laga luga yaparak nikah törenini 20 Mart gününe ertelediler. Nihayet CHP-HDPKK aşkı resmiyet kazandı.

Evet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kulakları çınlamıştır. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak masaya oturmuştur. Altılı masa derin Amerika'nın CIA aparatı HDPKK/YPG ile anlaşmıştır.

CHP-HDPKK aşkı nereden nereye!

AKŞENER'E SORUYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa krizi bittikten sonra HDPKK ile ilgili soruya "CHP görüşebilir ama biz HDP'nin taleplerini kabul etmeyiz" dedi. Peki Meral Akşener'e soruyoruz. Sizin de imzanız olan 6 parti için de bağlayıcı olan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDP'ye verdiğiniz tavizler ne olacak?

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin "Yerel Yönetimler" başlığı:

● Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız.

● Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırma kapasitelerini güçlendireceğiz.

● Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız.

● Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların belirlenmesinde illerin üretim ve ihracata olan katkısını ve yaz-kış ile gecegündüz nüfus farkı ile düzensiz göçü dikkate alacağız.

Ortak hükümet protokolü:

● Kayyım yönetimleri asla olmayacak.

● Anayasa Mahkemesi'nin partileri kapatma yetkisini kullanmada TBMM'nin onayı gerekecek.

ÖZERKLİĞE GİDİŞİN ÖNÜ

Bunlar öyle bir vaatler ki, zaten HDPKK çok memnun oldu. Ne demek, yerel yönetimleri mali olarak güçlendirme sözü. Meral Hanım imzanızla HDPKK'nın olası belediye başkanlıklarının güçlendirme örtüsü altında adım adım özerkliğe gidişinin önünü açıyorsunuz.

Farkında mısınız?

Ne demek illerin üretim ve ihracata katkısı vurgusu yapılarak, ilgili belediyenin ekonomiye kazandırılan kaynaklara göre pay alması.

Tamamı aziz millete ait kaynakları (petrol-maden-akarsular, barajlar) olası HDPKK'lı belediye başkanlıklarına verme bir ulusal güvenlik meselesidir.

Bebek katili terörist başı, sözde KCK (terör örgütü) sisteminde mali özerkliği olmazsa olmaz olarak görüyor. Marksist- Leninist-Komünist KCK devlet paçavrasında, 'KCK ekonomik özerkliği ve komün ekonomisini en az toplumun öz savunması kadar gerekli görür ve esas alır. Ekonomik özerkliğin bir yasal statüsü de olmak durumundadır' denmektedir.

SONUÇ

TARİH: 6 EYLÜL 2014

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18. CHP kongresindeki konuşmasına başlarken 19 Mayıs 2011 tarihinde Tunceli mitinginde söylediği, "Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ettik, bazı maddelerine çekince koydular. Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin. Buna da yanaşmadılar. Çünkü bunlar demokrat ve özgürlükçü değil" sözünü "İktidarımda Avrupa yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" diyerek yineledi, sözünün arkasında olduğunu söyledi.

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun mutlaka getireceğiz dediği Avrupa yerel yönetımler özerklik şartının bazı maddeleri:

MERKEZİ idare, yerel yönetimleri ilgilendiren tüm konularda planlama ve karara bağlama sürecinde yerel yönetimlere danışacaktır.

YEREL yönetimler, örgütsel yapılarını kendileri belirleyecektir.

MERKEZİ idare tarafından yerel yönetimlerin denetlenmesinde gözetlenecek ölçüt, korunmak istenen yararla orantılı olacaktır.

MALİ kaynakların kullanımında yerel yönetimler, kendi politikalarını uygulama konusunda özerk olacaktır..

AZİZ milletimiz asla Amerika'nın derin planlarına ve teknik direktörlüğünü ABDAvrupa'nın yaptığı altılı masaya geçit vermez.