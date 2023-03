Öğrenci dostu bulut seven bilgisayar

Pandemi döneminde pek çok kişi uzaktan eğitim konusunda deneyim sahibi oldu. Üniversiteler de deprem sonrası yeniden uzaktan eğitim konusunda yeni bir deneyim yaşayacak. Bu yüzden kullandığı cihazı güncellemek isteyenler için seçenekler çoğalıyor. ASUS, öğrencilerin konforunu ve güvenliğini daha üst seviyeye taşıyan yeni Chromebook serisi modelleri eğitim dünyasına sundu. Eğitim süreçlerini çok daha verimli hale getiren yeni serinin öne çıkan özellikleri arasında; yaratıcılığı ve üretkenliği artıran çok yönlü yetenekler, tüm fiziksel zorlukların üstesinden gelebilen üstün sağlam tasarım, zararlı bakterilerin üremesini engelleyen antibakteriyel koruma ve uzun saatler gözleri mavi ışığın zararlarından koruyan ekranlar var. ASUS, 11,6 inç ekranlı, dönüştürülebilir tasarımı sayesinde anında tablet formuna dönüşebilen, Chrome OS işletim sisteminin ayrıcalıklarından faydalanan, tamamen eğitim odaklı yeni dizüstü bilgisayarları ASUS Chromebook CR11 serisini duyurdu. Seri, CR11 ve CR11 Flip olmak üzere iki ayrı alternatif sunuyor. Chromebook CR11, parmağın hızlı bir şekilde kaydırılmasıyla dönebilen yerleşik fiziksel web kamerası kapağı ile anında gizliliğe olanak tanıyor.



HER DARBEYE DAYANIKLI

ASUS, köşeleri lastik tampon ile çevrili, akıllı koruyucu özellikleriyle donatılan yeni Chromebook CR11 modellerini evde, dışarıda veya sınıfta günlük hayatın koşuşturmacasına dayanmak için askeri sınıf standartlarda üretti. CR11 modeller, isteğe bağlı Corning Gorilla Glass ekranları sayesinde çizilmeye ve kırılmaya karşı normal cam ekranlara göre dört kat daha dayanıklı. Günlük darbelere, çarpmalara, düşmelere ve sıvı dökülmelerine zarar vermeden dayanacak şekilde üretilen modeller, masadan düşse de çalışmaya devam edebiliyor. Cihazın dört köşesi de, her zaman güvenli ve sağlam olmasını sağlamak için fiziksel darbelerin etkisini azaltan sert bir kauçuk tamponla korunuyor. Dayanıklı klavyesi ise 405 cc'ye kadar sıvı dökülmeleriyle zarar görmeden başa çıkabiliyor. ASUS Chromebook CR11 ve CR11 Flip'in tabanında taşırken tutmayı kolaylaştıran, düşme ve kayma riskini azaltan kauçuk bir güvenlik tutamağı da bulunuyor. Türk Telekom bulut hizmetleri dışında dizüstü bilgisayar seçenekleriyle de bireysel ve kurumsal müşterilerine seçme şansı sunuyor. Ayrıca eğitim girişimlerine de yatırım yapan Türk Telekom içeriğin zenginleşmesine katkı sağlıyor.



HIZLI BAĞLANTI VE 12 SAAT PİL ÖMRÜ

ASUS Chromebook CR11 Flip, öğrencilere en iyi bağlantıyı sağlamak için WiFi 6 teknolojisini kullanıyor. Her iki modelde de G/Ç bağlantı noktaları bulunuyor. Bunlar arasında iki adet USB Type-C (USB-C) bağlantı noktası, iki adet USB 3.2 Type-A bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu, bir birleşik ses girişi ve bir Kensington Lock yuvası mevcut. Tek bir şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarlar, tüm gün süren derslere ve daha fazlasına dayanırken; bu da öğrencilerin hem kesintisiz öğrenmenin hem de eğlencenin keyfini çıkarmasını sağlıyor.



VERİMLİ ÖĞRENME İÇİN ÇOK YÖNLÜ YETENEKLER

Dönüştürülebilir CR11, yaratıcılığı ve üretkenliği serbest bırakmak için hızlı, hassas hareketler sağlayan bir kalem de içeriyor. Böylece öğrenciler her an her yerde kolayca not alabiliyor, fikirlerini yazıya veya resme dökebiliyor. Kalem, ayrıca garaja kaldırıldığında hızlı ve otomatik olarak şarj olabiliyor. ASUS Chromebook CR11 Flip modeli, öğrenme deneyimlerini daha da zenginleştirmek için klavyenin hemen üzerine yerleştirilmiş dışa bakan bir kamera içeriyor. Bu özellik, öğrencilerin tablet modunda fotoğraf ve video çekmelerine olanak tanıyarak tamamen yeni yollarla keşfetmelerini ve öğrenmelerine olanak tanıyor. Öğrenme odaklı dizüstü bilgisayarların yüzeyleri, 24 saatlik bir süre içinde bakteri üremesini %99'un üzerinde engellediği bilimsel olarak kanıtlanan ve yüzeylerin hijyenik kalmasına yardımcı olan ASUS Antimicrobial Guard ile korunuyor. Böylece, CR11 temas yoluyla bulaşan zararlı bakterilerin yayılmasını potansiyel olarak azaltıyor.



EĞİTİM İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜM

ASUS Chromebook CR11 serisi dizüstü bilgisayarlar eğitimi daha da güçlendirmek için, Google Play'e tam erişim de dahil olmak üzere Google for Education'ın en iyi özelliklerini kullanıyor. Gmail, Dokümanlar, Drive, Takvim, Meet ve daha fazlası gibi üretkenlik uygulamaları da dahil olmak üzere Google Workspace for Education'ın tüm gücüyle bir araya gelen ChromeOS, kullanıcıların hızlı bir şekilde ortak çalışmasına ve favori uygulamalarla sorunsuz bir şekilde senkronize olmasına olanak tanıyor. Ayrıca Google Yönetici konsolu, okul BT personelinin çok çeşitli politika ve ayarları uzaktan yönetmesine de imkan sunuyor.

