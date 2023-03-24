81 ilde harekete geçildi! 7 bin 500 kişilik ekiple gıda denetimi

Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerleri de izlemeye alındı. Buralarda başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli denetimler yapılacak. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapılacak. Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilecek.