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Haberler Gündem Balyoz davasında Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis

Balyoz davasında Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis

25.3.2023

Balyoz davasında Çetin Doğan’a 6 yıl 8 ay hapis
Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Buna göre emekli Orgeneral Çetin Doğan hakkında 6 yıl 8 ay, emekli Tümgeneral Behzat Balta hakkında 5 yıl 10 ay, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol hakkında 5 yıl 5 ay, emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı hakkında 5 yıl 5 ay, emekli Kurmay Albay Erdal Akyazan hakkında 5 yıl, emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç hakkında ise 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan kamu davasının düşmesine hükmedildi.
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