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Haberler Gündem Tır soförünün cesedi barajda bulundu

Tır soförünün cesedi barajda bulundu

25.3.2023

Tır soförünün cesedi barajda bulundu
Şanlıurfa'da sel sularına kapılıp kaybolan TIR sürücüsünün cesedi bulundu. Bozova ile Hilvan ilçesi arasındaki karayolu üzerinde kullandığı TIR ile seyir halinde olan Emin Ergün, akıntıya kapılmıştı. Kayıp sürücüyü bulmak için bölgeye sevk edilen Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede 10 gündür arama çalışmaları yapıyordu. Talihsiz sürücünün cansız bedeni dün Atatürk Barajı içerisinde bulundu. Suyun 10 metre altındaki cesedi çıkartmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Emin Ergün'ün cansız bedeni, morga kaldırıldı.
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