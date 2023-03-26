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Haberler Gündem ‘Diploması yok’ diyenlere diploma tokadı

‘Diploması yok’ diyenlere diploma tokadı

26.3.2023

‘Diploması yok’ diyenlere diploma tokadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden yapılan üniversite diploması spekülasyonlarına belgeli yanıt geldi.

Muhalefet başta olmak üzere karalama kampanyası başlatan çevreler, Erdoğan'ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılması üzerine sus pus oldu.

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın görevdeyken Erdoğan'ın diplomasını bulamadığını söylemesi üzerine Marmara Üniversitesi diplomayı kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Erdoğan'a 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve Dekan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diplomasının verildiği belirtildi.

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