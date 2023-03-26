İzmir’deki askeri casuslukta kumpas sanıklarına verilen cezalar onandı

YARGITAY 3. Ceza Dairesi, İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında kumpas kurdukları ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına mensup oldukları öne sürülen 32 sanık hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından verilen hapis cezalarını onadı. Buna göre, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 11 yıl 8 ay 7 gün ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, eski İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl 4 ay 15 gün ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 11 yıl hapis cezaları onandı.

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