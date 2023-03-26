“Milletimin yüksek feraseti 14 Mayıs’ta işi çözecektir”

Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuştu. Bu sene milletçe bir tarafta 11 ayın sultanı Ramazan'a ulaşmanın sevincini, diğer tarafta deprem felaketinde 50 bini aşkın canı yitirmenin hüznünü birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, "Bu sıkıntılı günlerde ramazanı şerifin gönüllerimizi yumuşatan, bize kardeşliğimizi hatırlatan iklimine daha çok ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

'HAYATA TUTUNMA AZMİNİ GÖRDÜK'

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarıyla Kahramanmaraş ve Hatay'ı tekrar ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Hem deprem konutlarının temelini attık hem de iftarımızı afetzede kardeşlerimizle birlikte açtık. Pek çok zorluğa rağmen Maraşlı ve Hataylı vatandaşlarımızın hayata yeniden tutunma azmine bizzat şahit olduk. Temelini attığımız konut projelerinin yeşeren umutları daha da güçlendireceğine inanıyorum. İlim Yayma Vakfı'mızın deprem anından itibaren sergilediği dayanışmayı ramazan ayında artırarak devam ettirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZEHİRLİ DİLLERE BOYUN EĞMEYİZ'

"Tek parti faşizmi özlemiyle yaşayan, hatta 'Allahuekber' lafzına bile tahammül edemeyen bir avuç kendini bilmezin sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız" diyen Erdoğan, "Milletin derdiyle dertlenmeyen, milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı hiçbir iş yapmadıkları gibi yapılmasını da istemeyen bu parazitleri kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz. Umudunu bize bağlamış, yüzünü bize çevirmiş hiçbir kardeşimize mahcup olmama mesuliyetle karşı karşıyayız. Zehirli dilleriyle, nefret deresine varan söylemleriyle, kuru gürültü patırtıyla bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz" diye konuştu.

'HER MÜCADELEDE ZAFER ALDIK'

Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüdükleri siyaset mücadelesinde bugüne kadar pek çok imtihandan geçtiklerini kaydeden Erdoğan, "Siyaset mecrasında girdiğimiz her mücadeleyi zaferle neticelendirmemizi sağlayan Rabbime hamdolsun. Şimdi ülke, millet ve dünyanın dört bir yanında gönlü ve gözü bize dönmüş olan kardeşlerimizle birlikte yeni bir seçimin, yeni bir imtihanın eşiğindeyiz" dedi.

"TEK GAYEMİZ VAR ÜLKEMİZİN MENFAATLERİDİR"

"HER seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür" diye konuşan Erdoğan, "Mesele 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta da milletimle beraber inşallah bu zaferi perçinlediğimiz anda yeni dönem başlayacak. Bu yeni dönemde inşallah ülkemin de dünyada oturduğu farklı konumu ispatlayacaktır. Milletimizin yüksek feraseti 14 Mayıs'ta bu işi çözecektir. Artık tek gayemiz var, o da ülkemizin menfaatleridir. Tek endişemiz milletimizin geleceğidir. Tek derdimiz kendi insanımızla birlikte mazlum ve mağdurların umutlarını boşa çıkarmamaktır" diye konuştu.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

RUSYA Federasyonu Başkanı Putin'le dün telefonda görüştüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile Ukrayna arasındaki mücadelede özellikle bizim arabuluculuğumuzu takdirin yanında onların da Türkiye'deki seçimi takip ettiklerini bizzat kendilerinden dinledim. İstedikleri şey şu; tarım koridoruyla ilgili. Buğdaydaki şu anda ulaştıkları meblağ, rakam ve bizden de istedikleri özellikle az gelişmiş ülkelere bilabedel biz buğdayı gönderiyoruz, sizler de bilabedel bunları una çevirip fakir fukara Afrika ülkelerine bir an önce ulaştırın. Rusya neyi takip ediyor, bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor bunlar önemli. Hamdolsun haftada bir 10 günde bir bu irtibatlarımız devam ediyor" dedi.