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Haberler Gündem Başkan Erdoğan depremzedelerle iftarda bir araya geldi

Başkan Erdoğan depremzedelerle iftarda bir araya geldi

Başkan Erdoğan, depremlerden etkilenen Adıyaman'da, İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'teki depremzedelerle iftar yaptı. İftar sonrası depremzedelerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

28.03.2023, 00:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023, 00:45

Başkan Erdoğan depremzedelerle iftarda bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da ziyaret ettiği çadır kentte depremzedelerle birlikte iftar yaptı. Adıyaman'da depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için yapımına başlanan kalıcı konutların temel atma törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İpekli-3 çadır kentini ziyaret etti. Depremzedeler için düzenlenen iftar programına da katılan Başkan Erdoğan, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.



Başkan Erdoğan bir depremzede ile yaptığı sohbette "Ne nûranî bir anacığın var" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, daha sonra havaalanına geçerek Adıyaman'dan ayrıldı.
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