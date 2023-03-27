Elazığ - Malatya deprem konutları 1 yılda bitecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşların zarar gören ev ve iş yerlerinin yerine kalıcı konutlar inşa etmek amacıyla başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakanlık bazı il ve ilçelerde tamamladığı konutlarını teslim ederken diğer bölgelerde de inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlık Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve sosyal donatıları hızla inşa ederek vatandaşlara teslimlerini gerçekleştirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.604 konutun yapımı tamamlandı. 2021 yılında Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınlar sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Kastamonu'da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapılırken, Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 79 konut, 56 dükkân ve 2 sanayi sitesi inşa edildi. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konutun inşası tamamlanırken Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARI

1. Sürsürü Mahallesi (191 adet 2+1 - 790 adet 3+1 Toplam: 981 konut tamamlandı)

2. Mustafapaşa Mahallesi (618 adet 2+1 - 882 adet 3+1 Toplam: 1500 konut tamamlandı)

3. Abdullahpaşa Mahallesi (12 adet 2+1 - 2239 adet 3+1 Toplam: 2251 konut tamamlandı)

4. Sivrice İlçesi (265 adet 2+1 – 40 adet 3+1 Toplam: 305 konut tamamlandı)

Depremin merkez üssü Sivrice'de depremzedeler için güvenli evler inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımını 15 ayda tamamladı. Elazığ'da yapımı gerçekleşen çalışmalarda amaç vatandaşlarımızı tek bir alana sıkıştırmadan farklı güvenli ve depreme dayanıklı alanlarda sağlam konut ve sosyal donatılar üreterek, sosyal ihtiyaçları karşılamak ve kentteki yaşam kalitesini artırarak şehir sınırlarını genişletmektir.

Elazığ depremi sonrası inşaat çalışmaları 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldı. 57 noktada inşaat çalışmaları tamamlandı.

Elazığ'da inşa çalışmaları yüzde 90 seviyesinin üzerinde bitti. Bu yıl içerisinde geriye kalan tüm inşa çalışmaları tamamlanacak. 27.778 konut yapımı planlandı. 25.674 konut ihalesi yapıldı. 22 Ocak 2023 tarihi itibariyle hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6.966 kentsel dönüşüm konutu, 17.817 afet konutu (3.575'i köy evi). 2.995 sosyal konut yapılmış olacak. 1.352 iş yerinden 1.178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslimleri başladı.

16 okul tamamlandı. (TOPLAMDA 140 DERSLİKLİ İLKOKUL, 48 DERSLİKLİ ORTAOKUL, 116 DERSLİKLİ LİSE OLMAK ÜZERE 304 DERSLİKLİ OKUL YAPIMI PLANLANMIŞTIR.) İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SİVRİCE'DE YAŞAM BAŞLADI

Depremin merkez üssü olan Sivrice'de 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı.

MALATYA DEPREM KONUTLARI BİLGİ NOTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremden etkilenen Malatya'da ve 8 ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Malatya'da 6.032 afet konutu, 2.106 kentsel dönüşüm konutu ve 592'si sosyal konut olmak üzere toplam 8.730 konut üretiliyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı ise 6.089'dur. 1.570 köy evi yapıldı, 1.248 köy evi teslim edildi. 284 ticari birim yapıldı, 178 ticari birim teslim edildi. 8'i hasar görmüş, 1'i yeni planlanan toplam 196 derslik kapasiteli 9 okulun inşası tamamlanmış ve teslim edilmiştir. Planlanan 8 camiden 5'i tamamlanmıştır. 1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girmiş, 1 millet bahçesinin de yapımı devam etmektedir.

Yapımı devam eden 1 adet PÖH ( Polis Özel Harekât ) merkezi bulunuyor. Gelinciktepe Mevkide (merkez) 550 milyon TL bedelle toplam 1.527 konut üretilerek, teslim edilmiştir. Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. Depremin hemen ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 cami inşa edildi. Malatya Gökçe Mahallesinde ise 104 konut, 69 ticari birim ve 1 camiden oluşan kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. 20 Ocak 2020'de Sivrice merkezli 6.5 şiddetindeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da hem afet konutları hem de yerinde dönüşümle inşa edilen konutların 33 bin 821'i tamamlandı.

ASRIN FELAKETİNİN ARDINDAN DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "asrın felaketi" olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor. Depremin ağır hasar verdiği bölgelerde yeni master plan çalışmaları yürütülüyor. Bu çerçevede Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor.

Akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, mimar, mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirleniyor. Yeni yapılacak afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil olmak üzere zeminin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlanıyor. Afet konutları en doğru, en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3 + 1 olacak.

Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projeler ile 93 metrekare neti olan 3 artı 1 köy konutları inşa edilecek. Elazığ'da 4.500 konut ve 2.504 köy evi inşa edilecek. Malatya'da 45 bin 237 konut ve 25.302 köy evi inşa edilecek. Afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi.

Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Bakanlığımızca yapımı devam eden afet konutları 2023'te teslim edilecek.

Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak. Deprem ülkesi olan Türkiye'de kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak görüyor ve sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini fiilen devam ettiriyoruz. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına devam ediliyor.

Deprem bölgesine inşa edilecek yaklaşık 650 bin konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.