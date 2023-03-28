  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem 49 gün sonra 437 okulda ders başı

49 gün sonra 437 okulda ders başı

28.3.2023

49 gün sonra 437 okulda ders başı
6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'da 8, Hatay'da ise 7 ilçede öğrenciler ders başı yaptı. 141 okulda eğitimin başladığı Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Kale ilçesindeki İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelerek öğrencilerle görüştü. 296 okulun eğitim öğretime başladığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu'nda, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk'ün katılımıyla tören düzenlendi. Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Öğrenciler de okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA