49 gün sonra 437 okulda ders başı

6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'da 8, Hatay'da ise 7 ilçede öğrenciler ders başı yaptı. 141 okulda eğitimin başladığı Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Kale ilçesindeki İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelerek öğrencilerle görüştü. 296 okulun eğitim öğretime başladığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu'nda, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk'ün katılımıyla tören düzenlendi. Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Öğrenciler de okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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