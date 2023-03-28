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Haberler Gündem DASK’ın hasar ödemesi 6,5 milyar lirayı geçti

DASK’ın hasar ödemesi 6,5 milyar lirayı geçti

28.3.2023

DASK’ın hasar ödemesi 6,5 milyar lirayı geçti
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi. Verilen bilgiye göre, dün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısı 416 bin 21 ve ödenen tazminat tutarı 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL'ye ulaşırken, avans talebinde bulunan sigortalı sayısı 15 bin 10 oldu. İhbar dağılımına bakıldığında, 21 bin 850'si pert, 27 bin 836'sı ağır hasarlı, 36 bin 129'u orta hasarlı, 330 bin 206'sı hafif hasarlı olarak açıklandı.
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