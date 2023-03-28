Feci kaza 6 can aldı

Dün İstanbul TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde hafriyat kamyonun da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 6 ölü ve 3 yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Silivri TEM Otoyolu'nda kum yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaşanan kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden de kazaya ilişkin açıklama yapıldı ve "Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DİĞER