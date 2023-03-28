Milli Savunma Bakanı Akar: deprem sonrası 60 bin Suriyeli gönüllü döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Hatay'daki karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti. Deprem felaketinin ardından da Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, "Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz" diye konuştu.

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