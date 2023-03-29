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Haberler Gündem ‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz tahliye edildi

‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz tahliye edildi

29.3.2023

‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'nci duruşması dün Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.
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