Polen mevsimine dikkat!

Polen mevsimi ağaçların çiçek açma mevsiminin erken olduğu bölgelerde Şubat ayında başlar. Ağaç polenleri genelde Şubat ve Nisan çayır polenleri ise Mayıs ve Temmuz, yabani ot polenleri ise en çok Ağustos ve Ekim aylarında görülür. Biz bu dönemleri baharın ardından da yazın gelmesini iple çekiyoruz ancak bu aylar bazıları için azap ayları olabiliyor.

Alerjik bünyeli kişilerde bahar ayları azap ayları yani birtakım alerjik sıkıntıları da beraberinde getiriyor.



OLUMSUZ ETKİLİYOR

KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, bahar aylarında sık görülen mevsimsel alerjik rinite yönelik öneri ve uyarılarda bulundu. "Bahar alerjisi tedavi edilmediğinde çocuklarda okul başarısında düşüklük ve dikkat eksikliğine neden olabilir. Erişkinlerde ise iş performansı düşüklüğü ve depresyona kadar giden süreç yaşanabilir.

Ruh halinde bozulmalara neden olabilir. Öte yandan tedavi edilmeyen alerjik rinit alt solunum yolunu etkileyip astıma neden olabilir" diyen Op. Dr. Mercan bahar aylarıyla birlikte artış gösteren mevsimsel alerjinin tedavi edilmemesinin kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

Bahar aylarında alerjik bünyelerin önlem alması gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz ise, "Göz alerjisi bahar aylarında oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bahar aylarının kabusa dönüşmemesi için alerjiye karşı önlem alınması gerekiyor" dedi. Op. Dr.

Saklamaz, "Göz alerjisi oldukça sık görülür.

Göz, kendini rahatsız eden bir madde (alerjen) ile karşılaştığında ortaya çıkar. Göz bu durumda alerjen ile mücadele etmek için histamin denen bir madde salgılar.



ÖNLEM ALINMALI

Bu da gözün yüzeyindeki konjonktiva denen, göz akının ve göz kapaklarının içini örten zarda kızarıklık, ödem ve kaşıntıya yol açar. Gözde sulanma, yanma ve ışığa hassasiyet de eşlik edebilir.

Bu durum insandan insana bulaşıcı değildir" dedi. Baharın gelmesi ile alarjik olan kişiler için yukarıda bir takım bilgiler paylaşmaya çalıştım.

Umarım Yeni Asır okuyucularımız bu bilgileri çevreleri ile paylaşır. Alerjisiz bir bahar geçirmeniz dileği ile.

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