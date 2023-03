Dışarıda ve içeride bölücülerle işbirliği

HDP ile birlikte oluşan 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olma sürecinde yaptığı ve saatlerce ortadan kaybolduğu ABD ziyaretinin ardından şimdi de çok konuşulacak bir adım attı. Kılıçdaroğlu seçime günler kala ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile makamında bir görüşme yaptı. Görüşmeye ABD ve NATO yanlısı fikirleriyle bilinen CHP liderinin Başdanışmanı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün de katılması dikkat çekti. Görüşme ABD Başkanı Joe Biden'in daha önce yaptığı "Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz" açıklamasını akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu ve ABD Büyükelçisi'nin seçim sürecini değerlendirdiği görüşme yankı uyandırırken terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden biri daha Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Bu durum, "Kılıçdaroğlu, dış güçler ve içerideki bölücü uzantılarıyla iş tutarak seçime hazırlanıyor. Taktik Jeffry'den gelirken gerekli destek de HDP'nin sırtını dayadığı PKK'dan geliyor. Göstere göstere iş tutuyorlar ancak Türkiye sahipsiz değil" tepkilerine yol açtı.

GAZETECİLERİ ATLATMIŞTI

Kılıçdaroğlu, adaylık için yaptığı çalışmalar sürerken tuhaf bir ABD ziyareti yapmıştı. Bu ziyarette Kılıçdaroğlu'nun bir ara gazetecileri atlatıp saatlerce ortadan kaybolması tartışma konusu olmuştu. Bu kaybolmayla ilgili "Hamburger yemeye gitmişlerdi" açıklaması yapılırken kafalarda soru işareti oluşmuştu. Kılıçdaroğlu, yine adaylık çalışmaları sürerken Almanya'yı da ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu adaylığı kesinleştikten sonra da birçok ülkenin Ankara'daki temsilcileri ile de bir araya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, son olarak önceki gün ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü. Büyükelçi Flake, Kılıçdaroğlu'na seçimlerde başarılar diledi. Bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için muhalefeti destekleyeceğiz" açıklamasını akıllara getirdi. Görüşmede yer alan Çeviköz görüşmeyle ilgili "ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyarette bulunarak 6 Şubat depremleri ile ilgili taziyelerini ve seçimlerde başarı dileklerini iletti" şeklinde açıklama yaptı. Ancak bu açıklama kamuoyunca tatmin edici bulunmadı.

PKK'LI OK: DESTEK VERECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'nun Flake ile görüşmesinin hemen ardından dün de bir üst düzey PKK'lıdan daha Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona destek mesajı gelmesi tabloyu daha da netleştirdi. Daha önce de PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Murat Karayılan ve Bese Hozat, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarından yine üst düzey bir elebaşı olan Sabri Ok da, 7'li koalisyona desteğini açıklayarak, "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler" diyerek küresel çetenin kendilerine destekte bulunduklarını itiraf etti.

TARİKAT ÜYESİ VE İŞGALCİ

DİNCİ bir siyasetçi olarak tanınan Flake'in Mormon Tarikatı üyesi olduğu basına yansımıştı. Flake, 80'lerin başlarında Mormonların kilisesi 'İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin misyonuyla Güney Afrika'ya giderek 2 yıl burada yaşadı. Flake ayrıcı 2020 yılında Temsilciler Meclisi'nde Irak işgaline destek açıklaması yapmıştı.

ERHAN ÇALIŞKAN: KILIÇDAROĞLU ABD'DEN SON DİREKTİFLERİ ALIYOR

GÜVENLİK ve terör uzmanı Erhan Çalışkan, bu gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. Çalışkan, "Kılıçdaroğlu, ABD'den son direktifleri alıyor. Kendisi ABD'nin Türkiye'ye atamak istediği manda valisi konumundadır. Attığı her adımda ABD elçisi ve diğer Amerikan yetkililerinden talimat almaktadır. ABD'nin diğer paydaşı PKK/PYD/YPG de Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Anadolu irfanına sahip Türk halkı seçim zamanı bunu dikkate alacaktır" diye konuştu.

COŞKUN BAŞBUĞ: İÇ SAVAŞ BAŞLATMAK İÇİN PLANLARINI UYGULAYACAKLAR

GÜVENLİK ve Terör Uzmanı olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da, Kılıçdaroğlu ve ABD'li Büyükelçi'nin görüşmesi ile ilgili şok iddialarda bulundu. ABD ve Biden kanadının baştan beri Türkiye siyasetiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Başbuğ, "İlk başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yürümek istediler fakat İmamoğlu, bunu hoyratça davranarak harcadı. Sonra Kılıçdaroğlu ile ilerlemeyi seçtiler. ABD her halükarda kazananın kendisi olması için uğraşıyor. Kılıçdaroğlu seçimde kazansa zaten kendi evladı, desteklediği yapılar kazanmış olacak. Dostları gelecek. Kılıçdaroğlu kaybettiği takdirde de onun üzerinden 'Seçimde hile var' oyununu başlatacaklar, iç savaş ve sokak hareketlerini başlatmak için kirli planları devreye sokacaklar" dedi.

HDP'DEN AKLA ZARAR SEÇİM BEYANNAMESİ: Suriye ve Irak'a askeri operasyonlar bitecek

KEMAL Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP, 2023 seçimleri için parti beyannamesini açıkladı. AYM'de devam eden terör davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla katılacak olan HDP, seçim bildirgesinde akla mantığa sığmayacak taleplerde bulundu.

ASKERİ operasyonlardan, din konusuna kadar birçok başlıkta açıklanan bildiride öne çıkan maddeler şu şekilde:

SURİYE ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.

TÜRKİYE'NİN Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.

ZORUNLU din dersini kaldıracağız.

KHK'LARI ve OHAL komisyonunun hukuksuz kararlarını tüm sonuçları ile birlikte iptal edeceğiz.

İSTEĞE bağlı kürtajı yeniden parasız ve ulaşılabilir yapacağız.

ERHAN GÜLENÇ