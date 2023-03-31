Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda konuştu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuştu. Emine Erdoğan konuşmasında "İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle dünyanın farklı yerlerinde hala binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir" ifadelerini kullandı.

EMİNE Erdoğan, "Afrika çöllerindeki kumlar Amazon ormanındaki hayatın kaynağıdır. Bizler de muhteşem mozaiğin bir parçasıyız. Bizden beklenen yeryüzündeki işleyişe saygı duymaktır. Ancak ne yazık ki son 200 yıldır bu anlayışı kaybettik. Yeryüzünün dengesini korumakla mükellef insan kendisini tabiatın karşısında konumlandırdı. Bahşedilen kaynakları hoyratça tüketmeye başladı" dedi.

SIFIR ATIK VAKFI KURULUYOR

DÜNYA genelinde sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Elektronik sigaralar da geri dönüşmeyen atıklar olarak doğayı ve insanları tehdit ediyor. Bunun mimarı insanoğlunun ta kendisi. Ortak evimizi kurtarmak da yine bizim elimizde. Topyekün ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de Sıfır Atık kampanyası başlattık. Türkiye olarak küresel hiçbir meseleye tarafsız kalmadığımız gibi mücadelemizi sürdürüyoruz. Sıfır atık vakfı kurmanın eşiğindeyiz. Doğu büyüdüğüm evde de yiyecekler nimet olarak kabul edilirdi. İslam peygamberi Hz Muhammed'in nehir kıyısında bile olsan suyu israf etme emri dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden bize öğretti. Anadolu halkı sürdürülebilirliği asırlardır taşımaktadır. Her bir kültürün köklerinde tabiatla yaşamın farklı örnekleri mevcuttur. BM kapsamında sıfır atık adına yapılan her adımın kıymetli olduğuna inanıyorum. Hemen bugün değişimi başlatmalıyız. Dünyayı ben mi kurtaracağım diyenlere sesleniyorum. Evet biz kurtaracağız."