İtirazlar reddedildi: Başkan Erdoğan’ın adaylığında engel yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazların oybirliği ile reddedildiğini açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alfabetik sıraya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verildi.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

YSK Başkanı Yener, Başkan Erdoğan'ın adaylığına yönelik yapılan itirazların reddedildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine yönelik olarak 18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazete'deki geçici Cumhurbaşkanı adaylarının listesi ilan edilmiş, Çarşamba saat 17.00 itibariyle itirazlar sona ermiş yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Kurulumuza alfabetik sıraya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her 3 aday için yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 77,101,106 ve116'ncı maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunun 3,6,8 ve 8-a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliği ile her 3 aday yönünden Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir. Alfabetik sıraya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup, karar ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilecektir. Cumartesi saat 14.00 itibarıyla da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır" dedi.

MİLLET UNVANI KULLANILABİLİR

Yener açıklamasında, "Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı ve bu nedenle millet ittifakı isminin kullanılmaması yönünde yapmış olduğu itiraz değerlendirildi ve oy çokluğuyla millet partisinin 6 parti tarafından oluşturulan millet ittifakının kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar wverilmiş. 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı ünvanının 2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de kullanılabileceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir" diye konuştu.

SEÇİM KARARI USULÜNE UYGUN

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanınca alınan seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik bazı başvurular da değerlendirildiğini ve seçimlerin iptaline yönelik başvuruların da reddine karar verildiğini açıkladı.

FATMA GÖKSU