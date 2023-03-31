Kılıçdaroğlu-HDP arka kapılarda neler pişirdi?

Derin ABDCIA'in aparatı bölücü terör PKK-YPG'nin siyasi kolu HDP'nin altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eşbaşkanları ile görüşmeye giderken HDP milletvekili Garo Paylan, 'Kılıçdaroğlu ve yeni yönetimden beklentilerinin, Kürt sorununun çözümünü de içeren 2021 tarihli "tutum belgesi"nde ortaya koydukları ilkeler olduğunu' anlatmıştı. HDP'nin destekleme kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun özellikle HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerden bazılarına 'EVET' dediği, vatandaşlarımızı ürkütmemek için DEMOKRATİK ANAYASA - DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM örtüsü altında konuşma yapmayı tercih ettiği yoğunlukla kazanmış durumda. Bilindiği gibi, bu gök kubbe altında hiç bir şey gizli kalmaz. CHP ile HDP arasında varılan anlaşmalar seçimler öncesinde sızmasa da, seçim sonrası er veya geç ortaya çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesi sonrası HDP'nin önde gelen iki isminin yaptığı açıklamalar, arka kapılarda neler konuşulduğunun ipuçlarını veriyor.

ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ

Kılıçdaroğlu ile yakın ilişkisi olan, sık sık gizli buluştukları basına sızan Ahmet Türk, "Öcalan'ı özgürleştirme dönemi başlıyor" diye konuştu. Diyarbakır'da gerçekleştirilen Nevruz programında konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, "Yeni dönem (seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarını hayal ederek) sayın Öcalan'ı özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" dedi.

ÖNDER'DEN SKANDAL SÖZLER

Peki bebek katili Öcalan nasıl özgürleşecek? Herhalde, velev ki kazanırlarsa Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonu, Öcalan'ı ev hapsi tezgahıyla İmralı'dan çıkaracak. Kılıçdaroğlu değil, feriştahı gelse bunu yapamaz. Aziz milletimiz buna asla müsaade etmez. HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in düzenlediği İktisat Kongresi'nde skandal laflar etti. Önder, şunları söylemişti: "(Lozan'da) Misakı Milli'den daha azına razı olunmuş ve bütün Batı'ya biz sizin Orta Doğu'daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş. Atatürk, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Bu benim fikrim. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz, Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında yüz yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz."

PAYLAN'IN SÖYLEDİĞİ GİBİ

Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmelerinden sonra HDP'nin etkili iki adamının böyle konuşmaları arka kapılarda yakılan ateşin dumanlarının ortaya çıkması demektir. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin yaptıkları görüşmede gizleseler de bebek katilleri Kandil tarafından dikte ettirilen HDP'nin 11 maddelik 'tutum belgesi'nin üzerinde, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın söylediği gibi konuştukları söz konusudur.

NEDİR O MADDELER?

Kandil'in dikte ettiği maddelere dikkatli bakarsak, velev ki Avrupa Karması Kılıçdaroğlu kazandı, neler olacağını tahmin etmek zor değil.

1) DEMOKRATİK ANAYASA: 'Ana dillerin Anayasa'ya girmesi, ana dilde eğitim."

2) YEREL YÖNETİMLERE MALİ ÖZERKLİK: "Yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olması." HDPPKK, yerel yönetimlerde mali özerklığı aldığı taktirde, buradan siyasi özerkliğe yönelecek. Bölücülük yolunda yürüyecekler.

3) AVRUPA TALİMATLARINA UYMA ZORUNLUĞU: "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İşkenceyi Önleme ve İzleme Komitesi (CPT) olmak üzere tüm uluslararası kurumların hak ihlalleri, hukuk dışı cezaevleri koşulları, tecrit vb. ile ilgili kararlarına ve tavsiyelerine uyulması."

4) KAYYIM REJİMİNE SON: "Kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi." HDP'ye bu taviz, Kılıçdaroğlu koalisyon liderleri ortak metni ile verildi.

5) BARIŞCI DIŞ POLİTİKA: "Komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşmak." Bu madde ile HDPKK, Türk ordusunun Irak-Suriye'den çekilmesini istiyor. Amerika'nın Suriye'de PKK devletçiği kurmasının önünü açmak istiyor.

SONUÇ

SORUYORUZ. Kemal Kılıçdaroğlu bu maddelerin hangisine 'Evet' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bebek katili Öcalan'ı ev hapsine geçirebilmesine gücü yeter mi? Başka sorumuz yok aziz milletim.