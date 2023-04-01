AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şahlanış dönemine hazırlanıyor! İşte AK Parti'nin kullanacağı sloganlar

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine gidilirken, AK Parti seçim beyannamesine son şekli vermek üzere. Çalışmalarda sona gelinirken, ana tema Cumhuriyetin 100'üncü yılı hasebiyle Türkiye Yüzyılı olacak. Asrın en büyük felaketi sonrası beyanname yeniden şekillendirilirken, ilk maddeye afetlerle mücadele konuldu. Kadın ve ailenin korunması da beyannamede öne çıkanlar arasında. AK Parti'nin 9 Nisan'da kesinleşecek milletvekili aday listesi sonrası 11 Nisan'da aday tanıtımı ve seçim beyannamesi programını sade bir şekilde tanıtması bekleniyor.