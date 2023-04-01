  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şahlanış dönemine hazırlanıyor! İşte AK Parti'nin kullanacağı sloganlar

AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şahlanış dönemine hazırlanıyor! İşte AK Parti'nin kullanacağı sloganlar

Türkiye seçime gün sayarken AK Parti beyanname çalışmalarını, asrın en büyük felaketinin ardından yeniden şekillendirdi. Türkiye Yüzyılı ana başlığında ortaya koyulan beyannamenin dikkat çeken ilk maddeleri afetlerle mücadele, kadın hakları ve aile oldu. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili dikkat çekenler...

01.04.2023, 11:21 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023, 11:31

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine gidilirken, AK Parti seçim beyannamesine son şekli vermek üzere. Çalışmalarda sona gelinirken, ana tema Cumhuriyetin 100'üncü yılı hasebiyle Türkiye Yüzyılı olacak. Asrın en büyük felaketi sonrası beyanname yeniden şekillendirilirken, ilk maddeye afetlerle mücadele konuldu. Kadın ve ailenin korunması da beyannamede öne çıkanlar arasında. AK Parti'nin 9 Nisan'da kesinleşecek milletvekili aday listesi sonrası 11 Nisan'da aday tanıtımı ve seçim beyannamesi programını sade bir şekilde tanıtması bekleniyor.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken maddeler: Doğal afetle mücadele, kadın hakları, aile... İşte AK Parti’nin kullanacağı sloganlar

SEÇİM BEYANNAMESİNDE SONA GELİNDİ

AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimleri için oluşturduğu seçim beyannamesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şahlanış dönemine hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman eşlik ettiği beyanname toplantılarında sona gelindi.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken maddeler: Doğal afetle mücadele, kadın hakları, aile... İşte AK Parti’nin kullanacağı sloganlar

İLK SIRADA AFETLERLE MÜCADELE VAR

Önümüzdeki hafta MKYK toplantısında beyannameye son şekli verilecek. Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk maddesini afetlerle mücadele konusu yer aldı. Beyannamenin en önemli başlıklarından ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken maddeler: Doğal afetle mücadele, kadın hakları, aile... İşte AK Parti’nin kullanacağı sloganlar

SLOGANLAR BELLİ OLDU

AK Parti, başta "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında 'Güçlü ve dirençli Türkiye" vurgusu yapacak. 81 ilde 6 binin üzerinde aday adayı için temayül yoklamaları yapıldı. MYK ve MKYK üyelerinden oluşan 14 komisyon, aday adaylarını yüz yüze görüşmeyle değerlendirmeye tabi tuttu. Bu sürecin ardından da başkanlığını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı bir üst komisyonda aday listelerine son şekli verilecek.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken maddeler: Doğal afetle mücadele, kadın hakları, aile... İşte AK Parti’nin kullanacağı sloganlar

11 NİSAN'DA PROGRAM DÜZENLENECEK

Üst komisyon çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak. Vekil listeleri de önümüzdeki hafta içinde bir neticeye bağlanarak kamuoyu ile paylaşılacak ve 9 Nisan'da YSK'ya bildirilecek.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken maddeler: Doğal afetle mücadele, kadın hakları, aile... İşte AK Parti’nin kullanacağı sloganlar

Deprem nedeniyle aday tanıtım toplantısı ve seçim beyannamesi 11 Nisan'da sade bir programla gerçekleştirilecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA