Başkan Erdoğan Elazığ’da Anahtar Teslim ve Temel Atma töreninde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Törenimiz vesilesiyle inşası tamamlanan toplam 1164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Amacımız 1 yılda 319 bin konutu teslim etmek.

Kardeşlerim, bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı, takoz koymayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir Bu? CHP... Meslekleri budur.

Geçmişte köprülerden tünellere, savunma sanayiinden sessiz devrimlerimize kadar her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık. Daha önce Marmaray'da bunu yaptılar, ama dinlemedik. Vurduk geçtik... Ve şu anda Marmaray tüm halkımıza hizmet ediyor mu? Denizin altından biz böyle bir sistemi gerçekleştirdik mi? Evet...

AKŞENER'E GÖNDERME: SANA REZENEYİ TAVSİYE EDERİZ

Hanımefendi senin bu işlere aklın ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım.

"BAY BAY KEMAL'E KANDİL'DEN SELAM GELİYOR"

Bay Bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Yürüyün bakalım.

Elazığ 14 Mayıs'ta farkını bir kez daha ispatlayacak. Yüreği imanlı, gönlü zengin gakkoş sandıkta yanlış yapmaz. Gakkoş'a da yanlış yapılmaz.

Türkiye'nin ufkunun önünü yaşadığı afetleri bahane ederek perdelemek isteyenler elbette boş durmayacak.

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