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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan New York’ta kritik temaslar

Emine Erdoğan’dan New York’ta kritik temaslar

1.4.2023

Gazete

Emine Erdoğan’dan New York’ta kritik temaslar
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde dün üst düzey temaslarda bulundu. Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi. İkili, BM binasında Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için kurulan 'Anma Köşesi'ni ziyaret etti. Guterres ile Sıfır Atık Panosunu da inceleyen Emine Erdoğan, daha sonra Uluslararası Göç Teşkilatı İcra Direktörü Antonio Vitorino'yu kabul etti.
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