Terörist sevici İBB çalışanı cezaevinde

CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Eda Ezgi Yıldız tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanmasında pay sahibi olan HDP'ye borcunu personel alımlarında gösterdi.

ÇİRKİN PAYLAŞIM

İBB'DE kadrolaşan HDP'liler her fırsatta terör propagandası yapmaya devam ediyor. Dün ölüm yıldönümü olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili çirkin paylaşımın sahibi de İBB çalışanı çıktı. Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul'da Adalet Sarayı'nda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapan Eda Ezgi Yıldız'ın adresi tespit edildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Eda Ezgi Yıldız isimli şahıs, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eda Ezgi Yıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de proje uzmanı olduğu öğrenildi. Şüpheli aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de kaydedildi. Daha önce de birçok kez İBB çalışanının terörü öven paylaşımları çıkmıştı. İlk kez savunmaya geçmeyen İBB yönetimi, yaptıkları açıklamayla Yıldız'ın işine son verildiğini duyurdu. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı.