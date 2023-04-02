Halkın değerlerini ayaklar altına aldı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretlerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu bu kez İstanbul Platformu'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Davete katılan CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile Kılıçdaroğlu, program sonrası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından çekilen fotoğraf ise vatandaşı isyan ettirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fotoğraf karesine yansıyan görüntüde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Azade Ay poz verdi. Fotoğrafta tepkilere neden olan kısım ise Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla yerdeki seccadenin üzerine basıyor olmasıydı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafın ardından birçok isim tepkisini dile getirdi. O isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Dağ, fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir."

BAHANELERİ GÜLDÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi vatandaşı da isyan ettirdi. Ünlüsünden ünsüzüne on binlerce vatandaş, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Tepkiler çığ gibi büyürken CHP'den yapılan açıklamada "kalabalık" bahane edildi ve "Yaşanan yoğunluk nedeniyle seccade fark edilmemiştir" denildi. Ancak, sadece 4 kişinin görüldüğü fotoğrafta 'kalabalık nerede' sorusu gündeme gelirken, bu açıklama tepkileri daha da artırdı. Dün bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise, seccadeyi görmediğini ve üzgün olduğunu söyledi ancak incinen vatandaşlardan bir özür bile dilemedi.

"CHP ZİHNİYETİ BUDUR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir. Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık" dedi. Hiç kimsenin ayakkabıyla bir seccadeye basamayacağını dile getiren Bozdağ, "Kimse onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı. Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim" diye konuştu.

Sanatçı Hasan Kaçan, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"DÜŞMAN BİLE YAPMAZ"

Ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan da tepki gösterenler arasında yer aldı ve "Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın. Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek de "İyi Partililer, Saadet Partililer, evde seccadesine alnını koyan Kürt kardeşlerim, Gelecek, Deva, DP'li kardeşlerim, seccadenize ayakkabısıyla basan bu adama oy mu verceksiniz. Bunlar dine saygısız. Bazen böyle suçüstü olurlar ve gerçek yüzleri ortaya çıkar" dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

@THEMARGİNALE: Ayakkabısıyla seccade ezip değerlerimizi ayaklar altına alan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy moy yok.

@MEDYAADAMİ Bir seccade, milyonlarca TL harcanarak oluşturulmak istenen "Mücahit Kılıçdaroğlu", "Peygamber soyundan gelen Kemal" algısını böyle yerle bir eder.

@B_YSABRİ: Seccadenin üzerine ayakkabıları ile çıkan adama ben oy vermem!

Çevremden 1 kişiye verdirmem. Sizinle ölene kadar KUTUPLAŞACAĞIZ.

@BARİS_DR:

Basarken fark etmemen zaten kötü. Fotoyu paylaşırken de mi fark etmediniz arkadaş? Dalga mı geçiyorsunuz?

@QULFEZA:

Dedeleri Camileri ahıra çevirdi.. Kemal Kılıçdaroğlu seccade üzerinde "İslam ayaklarımın altında" dercesine poz verdi.

@DİLARA34_

SRPL_: Seccadeyi ayakkabısının altına alan Kılıçdaroğlu!

Muhafazakar insanların hakları ve yaşam tarzı konusunda nasıl ve ne kadar güven verebilirsiniz? Hadi ordan.

@ARSLANSDARSLNN: Bizim oyumuz seccadenin üzerine ayakkabıları ile basana değil, Ayasofyayı'yı açıp seccade üzerinden namaz kılana.

@KAHRAMANERBRS: Kılıçdaroğlu'na kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Kendi kendine yetiyor. Yine düşmana güven dosta korku veren seccade gafıyla yapacağını yaptı.

@İAMAYDOGANN: Allah aşkına namaz kılınan bir yere ayakkabıyla mi girilir? Geçin bu görmedim ayaklarını çok büyük açık verdiniz.

@MURATCEVRİM: Ne yoğunluğu, seccadeye ayakkabıyla basılmayacağını bilmemekten dindar olmayıp dindar görünmeye çalışınca ortaya böyle rezil olunacak görüntüler çıkıyor.

@ARİFTOPAL_01: Bu seçim ayakkabı ile seccadeye basanlarla, seccadenin üstünde secde edenlerin seçimidir.

Karar sizin.

@HEDEFTUURAN34: Müslüman kesimden özür bile dilememiş. Helallik almamış. Benim için Kuran-ı Kerim'i yakan da seccadeye ayakkabı ile basan da aynı fıtrattadır.

@ABDULLAHALTİNTAS_10:

Yaptıkları her hareket değerlerimize alenen saldırı. Lanetliyorum bu yaptıklarını.

@TANERBOZDUMAN10: İşte bunların Müslümanlığı bu kadar. Rabbim bunlara ülkeyi yönetmeyi nasip etmesin.