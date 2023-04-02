BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak için bulunduğu New York'ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) geleneksel iftar programına katıldı.

TASC, geleneksel iftarı New York'taki Türkevi'nde Türk-Amerikan toplumu, Amerikan Müslüman toplumu, üst düzey yetkililer, yabancı diplomatlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler olmak üzere çok geniş bir yelpazeden oluşan katılımcılarla gerçekleştirildi.

Ezan okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, katılımcılara geleneksel Türk yemekleri ikram edildi.

Emine Erdoğan, "Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumunun güçlenmesi ve daha iyi bir konuma gelebilmesine yönelik çalışmalarınızla, her biriniz, adeta Türkiye'nin bu coğrafyada atan kalbisiniz. Sizler, merhamete ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya umut kaynağı olan Türkiye'nin temsilcilerisiniz. Demokrasi ve özgürlüklerin merkezi olarak görülen ülkelerin, içinde yükselen nefret ve ayrımcılığa karşı sessiz kaldığı bir ortamda, adalet ve hoşgörünün timsali olmanızı ümit ediyorum" dedi.