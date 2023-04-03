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Akar: Milletimizi terör belasından kurtaracağız

Bakan Akar, “Bunların arkasında kim olursa olsun ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler; teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası” diye konuştu.

3.4.2023

Gazete

Akar: Milletimizi terör belasından kurtaracağız
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'ın Serinyol Mahallesi'ndeki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay eşlik etti.

Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyleyerek, "40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz. Mehmetçik, son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler; teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor" diye konuştu.

ÖZLÜK HAKLARI KONUSU
Akar, emekli, muvazzaf, sivil, asker tüm personel ile şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, konuya yönelik çalışmanın Meclis'in takdirine sunulduğunu aktardı.

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