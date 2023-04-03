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CHP’li Sağlar’ın sözleri, Şirin Payzın’ı şoke etti: Anketlerde Erdoğan ve AK Parti hala birinci

3.4.2023

Gazete

CHP’li Sağlar’ın sözleri, Şirin Payzın’ı şoke etti: Anketlerde Erdoğan ve AK Parti hala birinci
CHP'Lİ Fikri Sağlar, Halk TV'de AK Parti'nin anketlerde hala birinci parti olduğunu söyledi. Sağlar'ın sözleri sonrası programın sunucusu Şirin Payzın, uzun süre kekeledi ve cümlelerini toparlayamadı. Bu anlar sosyal medyada onlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı ve çok sayıda tiye alan yorum yapıldı. CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'deki canlı yayında Muharrem İnce'nin çekilmeme kararını değerlendirirken, "Bakarsanız kamuoyu araştırmalarında hala AK Parti birinci parti görünüyor, Erdoğan da" dedi.

Fikri Sağlar'ın sözleri sonrası şaşkına dönen Şirin Payzın, yaklaşık 10 saniye cümlesini toparlayamadı ve kekeledi.

Payzın daha sonra ise durumu, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" sözleri ile durumu kurtarmaya çalıştı.

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