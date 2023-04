Kıbrıs Türkü’ne asla el uzanamaz

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin geçen ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının söz konusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.



ANA VATAN VE GARANTÖR

"ABD, 2022 yılında GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Ana vatan ve garantör Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türkü'ne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" denildi.

DİĞER