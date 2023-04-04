60 yıllık hayalimiz Togg’la gerçek oldu

Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'un üretilen ilk aracı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Emine Hanım daha önce de beğendiğini dile getirdiği Anadolu kırmızısı Togg T10X'u teslim alırken, Gemlik mavisi rengine sahip ikinci T10X da Başkan Erdoğan'a makam aracı olarak tahsis edildi.

ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI TOGG

Anadolu kırmızısı Togg T10X'in plakasının 34 EE 2071 olarak seçilmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Erdoğan, TSE Tip Onay Belgesi'ni de Togg heyetine teslim etti. Bu belge, karayolunu kullanan tüm araçlar için zorunlu tutuluyor. Tarihi günde konuşma yapan Başkan Erdoğan, Türk milletinin 60 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Ülkemizin gururu Togg'un ilk siparişini 2019 yılında verdiğini belirten Erdoğan, "Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İLK GÜNDEN SİPARİŞ REKORU KIRDI

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında, "Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum" dedi.

HEM KONFORLU HEM DE HIZLI

Togg'u kullandıktan sonra da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Devrim otomobilinden sonra bize de 'Devrin' otomobili üretmek nasip oldu. Şimdi dünyanın yollarında Togg'u izleyeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor ne ararsanız bulunur. İlham Aliyev'e de gitti, yarın (bugün) teslim edilecek. Talibi çok, bizden torpil isteyenler çok, bizde torpil yok. Plaka ise hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071'de Malazgirt'in yansıyan tarihi. 2071 bizim için ayrı bir vizyon" diye konuştu.