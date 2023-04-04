Balıkesir’de TOKİ sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, İvrindi Kurtuluş Mahallesi TOKİ Konutları Toplu Açılış, Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.



165 BİN KİŞİ BARINACAK

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız." ifadelerini kullandı. Paylaşımında, dünyada 5'inci, Türkiye'de ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer veren Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik." ifadeleri kullandı. Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak. Afet toplanma alanları da bulunan Millet Bahçesi, herhangi bir afet durumunda, yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği, 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak. Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alan sera ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.



ALTYAPISI TAMAMLANDI

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen yapay derenin yer alacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde dere kenarlarında seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler ve millet kıraathanelerinin yer alacağı bahçede, seyir terasları, gezinti alanları ve sosyal alanlar da oluşturulacak.

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