HDP’li Kemal Bülbül’den alçak paylaşım: Bebek katili Öcalan’a ’doğum günü’ kutlaması!

2023 seçimleri öncesi 6'lı koalisyona dahil olan HDP'nin Antalya Milletvekili Kemal Bülbül sosyal medya hesabından açık açık teröre övgü paylaşımı yaptı. HDP'li Kemal Bülbül, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladı.

PROVOKASYONA KALKIŞTILAR!

Terör yandaşları 'doğum günü' bahanesiyle Siirt, Şanlıurfa ve bazı kentlerde provokasyona kalkıştı.

Güvenlik güçleri; PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen kişileri belirledi. Şüpheliler hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek' suçundan işlem yapıldı.

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN TEPKİ: BU ŞEYTANIN HEYKELİNİ DİKTİRECEKLER!

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi skandala tepki gösterdi. Mehmet Ali Çelebi, "HDP'li vekil Kemal Bülbül, Hain PKK terör örgütü lideri bebek katili Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladı. 6'lı masadan kınama var mı?! Yarın iktidar olsalar gerçekten bu şeytanın heykelini diktirecekler!!!" ifadelerini kullandı.