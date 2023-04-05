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Haberler Gündem Bakan Kasapoğlu’ndan KYK yurtları açıklaması

Bakan Kasapoğlu’ndan KYK yurtları açıklaması

5.4.2023

Gazete

Bakan Kasapoğlu’ndan KYK yurtları açıklaması
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarının, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin hizmetinde olacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu, "Üniversitelerimizde hem yüz yüze hem çevrimiçi eğitim başladı. Bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitimine yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde kendi mekanlarına tekrar kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Tekrar altını çiziyorum; ne bir genç arkadaşımızı ne de bir depremzedemizi mağdur etmeme adına, çalışma arkadaşlarım ve altyapımızla süreci yöneteceğiz" dedi.
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