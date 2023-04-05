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Haberler Gündem Son dakika: Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlara kapatıldı

Son dakika: Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı, "Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.

05.04.2023, 14:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 15:23

Son dakika: Türk hava sahası Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı, "Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.

İşte Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın tam metni:

Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Söz konusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.

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