YSK kura ile belirledi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu: Cumhur İttifakı 8. sırada

Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekimi yapıldı. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.



Seçime, Yeni Türkiye Partisi birinci, Türkiye Değişim Partisi ikinci, Millet Partisi üçüncü, Hak ve Özgürlükler Partisi dördüncü, Sosyalist ve Güçler İttifakı beşinci, Genç Parti altıncı, Memleket Partisi yedinci, Cumhur İttifakı sekizici, Emek ve Özgürlük İttifakı dokuzuncu, Büyük Türkiye Partisi onuncu, Adalet Birlik Partisi on bir, Anavatan Partisi on ikinci, Yenilik Partisi on üçüncü, Halkın Kurtuluş Partisi on dördüncü, Milli Yol Partisi on beşinci, Vatan Partisi on altıncı, Güç Birliği Partisi on yedinci, Millet İttifakı on sekizinci, Ata İttifakı on dokuzuncu, Bağımsız Türkiye Partisi yirminci sıradan gidecek.

İTTİFAKLAR İÇİN AYRI KURA

Bu kura çekiminin ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi. Buna göre, oy pusulasının sekizinci sırasındaki "Cumhur İttifakı" için yapılan kurada, Büyük Birlik Partisi birinci, AK Parti ikinci, Yeniden Refah Partisi üçüncü, MHP dördüncü sırada çıktı.

Oy pusulasının dokuzuncu sırasındaki "Emek ve Özgürlük İttifakı" için yapılan kuraya göre, Yeşil Sol Parti birinci, Türkiye İşçi Partisi ikinci sırada bulunacak.

Oy pusulasının on sekizinci sırasındaki "Millet İttifakı" için yapılan kuraya göre ise Gelecek Partisi birinci, Demokrat Parti ikinci, Demokrasi ve atılım Partisi üçüncü, CHP dördüncü, İyi Parti beşinci, Saadet Partisi altıncı sırada bulunacak.

Oy pusulasının dokuzuncu sırasındaki "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" için yapılan kuraya göre, Türkiye Kominist Partisi birinci, Türkiye Kominist Hareketi ikinci, Sol Parti üçüncü sırada bulunacak.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.