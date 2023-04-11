Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı.



Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin startını vererek, AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşamasından satır başları

Aziz milletim, Cumhur İttifakı'nın kıymetli temsilcileri, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahdevefanız, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Allah'ın izni ile yine bir 14 Mayıs arefesinde, bir kez daha, 'Yeter söz milletindir' demek için bir aradayız. Bizim yeter dememiz Bay Bay Kemal'in yeter demesine benzemez. Kardeşlerim, hayatlarını bu mücadeleye adamış devlet adamlarının mücadelesi dar ağacında bitmiş olsa da, kalkınma ateşi hiç sönmedi. Darbeciler bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin tepeden bakan kibirleri bu ateşi söndirmeyi başaramadı. Siyasi ve sosyal mühendislik hesapları ile girilen çok sayıda teşebbüş bu ateşi söndürmeyi başaramadı. AK Parti, bu kutlu mirasın son 21 yıldaki temsilcisi olarka milletimiz ile kol kola, omuz omuza kalkınma mücadelesi yürütüyor. 2002 seçimlerinde ne dedik, tek başına, iş başına diyerek gittik. Milletimiz bizi tek başına başa getirdi. 2007'de durmak yok yola devam dedik. 2011'de istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedik. Milletimiz tercihini istikrardan yana kullandı.

2014 seçimine, sen, ben yok, Türkiye var diyerek gittik. 2018 seçimine vakit Türkiye vakti diyerek gittik. Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamak için buradayız. Var mıyız bu yürüyüşe. Durmak yok, yola devam. 14 Mayıs'ta inşallah sandıkları hep birlikte patlatacağız. Kadın kollarımızda, gençlerde, ana kademede bu cesareti görüyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu için bir aradayız. Şarkımız ne diyor, doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını, dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını, başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Türkiye Yüzyılı'nı yarın değil, hemen şimdi başlatmak için bugün buradayız.





İzmir, bu defa ben inanıyorum ki, sandıklardan bir başka çıkacak. İzmir, buna hazır mı?

14 Mayıs seçimlerini sadece Türkiye değil, tüm İslam dünyası takip ediyor. İslam dünyasının bu heyecanını ben inanıyorum ki, bu kadro aynen paylaşacak. Türkiye, sadece 780 bin km kareden ibaret bir ülke değil.



Şu Ramazan ayında İslam dünyasından bir ülke 200 ton hurma gönderiyor. Nereye, deprem bölgesine. Niçin, oradaki depremzede kardeşlerimiz orucunu hurma ile açsın diye. Bir diğer 100 ton, bir diğeri de 100 ton. Bu bir anlayışın, yaklaşımın ifadesidir. Biz depremzede kardeşlerimizi bu Ramazan'da yalnız bırakamayız demek. Ayni ve nakdi olarak her şeyleri ile yanımızda yer aldılar. Türkiye, bu karrdeşleri ile bu yolda beraber yürüdü.

Yaşadığımız her saldırı, bilhassa da 6 Şubat depremleri birliğimizi daha da sıklaştırmamızı, kardeşliğimizi daha da artırmamız gerektiğini gösteriyor.

Ülkemizin bir köşesindeki insanların evleri başlarına yıkılmışken, diğer hiçbir insanımız hiçbir şey olmamış gibi hayatlarını sürdüremez. Milletimizin samimi gayreti, binlerce yıldır bizi ayakta tutan şeyleri dimdik ayakta olduğunu gösterdi. Devletimiz, tüm gücü, kurumları ve imkanları ile deprem bölgesinde vaziyet aldı. Devletin, milleti için var olduğunu bu tablo tamamen işledi. Kovid-19 salgını insanlığın ne büyük tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini hepimize göstermiştir. İnsana hizmet etmeyen hiçbir kuralın, programın bizim dünyamızda yeri yoktur. AK Parti'yi farklı kılan da budur.

İnsana hizmet etmeyen hiçbir kuralın, programın bizim dünyamızda yeri yoktur. AK Parti'yi farklı kılan da budur.

Her şeyden önce AK Parti, klasik manada bir parti olmanın ötesinde, hayal sahibi, vizyon ve vicdan sahibi bir harekettir. Partimiz bu vasfı ile milletimizin 2 asırdır süren arayışta en önemli toplanma yeridir. 12 milyon üyeye sahip bir başka parti yok.

Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık. Geçmişte bu coğrafyada 'Teşebbüs edilemez' denilen ne varsa hepsinin de gerçekleşebileceğini gösterdik.

"TÜRKİYE YENİDEN SİYASİ VE EKONOMİK ESARET ÇUKURUNA DÜŞMEMELİ"

Bağcılar'da 40 bin kişi vardı, Pendik'te açılış töreni yaptık, 60 bin kişi vardı. İstanbul gümbür gümbür sandığa yürüyor. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin siyasi ve ekonomik esaret çukuruna düşmemek için gücünü artırmaktan başka çaresi yoktur.

Dünya 5'ten büyüktür itirazımıza her geçen yıl destek daha fazla büyüyor. Bu sayede Rusya-Ukrayna savaşında 2 tarafla da görüşebiliyoruz. Barış ihtimalini masada tutabiliyoruz.

Batı artık kendi derdine düşmüş durumda. Emperyalistlerin terör örgütleri üzerinden yürüttükleri vesayet savaşlarının da sonu geliyor. Türkiye'nin üstlendiği, adale, hakkaniyet ve vicdan üzerine kurulu düzenini ikame edemiyor ve edemez. Türkiye'nin ve 21 yıldır AK Parti'nin vizyonu ve davası olmasa bunları konuşabilir miydik? Birileri gibi, Karabağ'da, Libya'da Suriye'de, Balkanlar'da, Afrika'da ne işimiz var deseydik, bu kadar aracı, konutu ne yapacaksınız deseydik, bu kadar konutu toprağa mı gömeceksiniz deseydik, vesayetin, darbecilerin koltuğunun altından kalkmasaydık, karşımızdakiler gibi olsaydık, milletimizin karşısına alnımız ak, başımız dik çıkabilir miydik? Önümüzdeki dönemde ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi tarihi seyrimiz, AK Parti'nin dün ve bugün değil, yarının da partisi olduğunu gösteriyor.

"BUNLARIN SİYASET DERİNLİĞİ ERTESİ GÜNLERİNİ GÖREMEYECEK KADAR SIĞDIR"

Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda bize birileri dudak bükmüştü. 2053 ve 2071 vizyonumuzu duyunca tümden zıvanadan çıkmışlardı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tarihi bir reformu hayata geçirince de aynı tepki ile karşılaştık. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni yerden yere vuranlar, bugün ruhuna uygun olmayan şekilde sistemi at pazarlığı ile tepe tepe kullanmaya çalışıyor. Bunların siyaset derinliği ertesi günlerini göremeyecek kadar sığdır, sığ...

Cumhur İttifakı olarak, Osmaniye'den farklı ses bekliyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI İLKELER İTTİFAKIDIR"

Son Elazığ'daki ziyaretimde Elazığ'ı çok farklı gördüm. Depremden sonraki yaptığımız konutlarla Elazığ başka bir güzel olmuş. Sivas siz ne alemdesiniz, yakında Sivas'tayız. Kocaeli, grupta da lidersiniz galiba he. Biz 2023 hedeflerimizde milletimize ilan ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdiğimiz gibi şimdi daha geniş ufuklara yelken açıyoruz. Cumhur İttifakı bir ilkeler ittifakıdır. Hiçbir ayrım olmaksızın milletimizin her bir ferdinin bu aydınlıkta yeri vardır diyoruz.

Etnik, dini, kültürel siyaset ile ülkemizi eski günlerine döndürmenin peşinde koşanlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik siyasetini asla anlamadı.Biz farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarka görmeyi sürdüreceğiz. Siyasete başladığımız günden beri vesayet odakları ile çarpışa çarpışa yürüdüğümüz bu yolda milim sapmadan devam edeceğiz.

"TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKMA SÖZÜ VEREN ALÇAKLAR BİTMEZ"

Bay bay Kemal niçin HDP Genel Merkezi'ne gitmedi de, Meclis'te bunlarla görüştü? Kapalı kapılar ardında ne görüştüler, açıklayabildi mi? Yargının cezaevine tıktığı teröristleri serbest bırakma sözü veren alçaklar bitmez. Ülkesini yabancı devletlere şikayet edenler bitmez. Biz Türkiye'yi her alanda ileri götürdük ama muhalefeti zerre miskal ileri götüremedik.

Seçimin sandıkta kazanıldığını unutmayacağız. Sizlerden seçim gününe kadar geçecek her anı değerlendirmenizi istiyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

"Yeni dönemde ülkemizin ilaç ve tıbbi sektörlerindeki geliştirme ve üretim kapasitesini artırıp savunma sanayindekine benzer bir atılımı hayata geçireceğiz.

Dünyanın ve bölgemizin yaşadığı sınamaların ağırlaştığı bir dönemde Türkiye'nin huzur ve güven adası olarak istikrarla yoluna devam etmesini sağlayacağız.

Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olarak gördüğümüz yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun hiçbir kesimine hayat biçimi ve kimlik dayatılmasına izin vermeyeceğiz.

Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizmi ne HDP sapkınlığı ne PKK zulmü ne de geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla teslim etmeyeceğiz.

Hayata geçireceğimiz 'gelir tamamlayıcı aile destek sistemi' ile hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.

Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasına kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.

Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.

Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız.

Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeylerini yükselteceğiz.

Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız.

Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz.

Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız.

Kişi başına düşen milli gelirimizi önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından daha yüksek seviyelere ulaştıracağız.

Büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz.

Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.

Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız.

Tarımsal üretimin geliştirilmesini sadece ekonomik değil, milli bir mesele olarak görüyoruz.

Ülkemizin şartlarına uygun bir üretim planlamasıyla hem verimi hem çiftçilerimizin gelirini yükseltecek bir sistem kuracağız.