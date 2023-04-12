‘Bekara ev yok’ demenin cezası 10 bin TL

Çalışmak için gittiği şehirde, ev kiralamak isteyen genç kadın, emlakçı ve ev sahiplerinin 'Bekara ev yok' cevabıyla sarsıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emlakçı ve ev sahibi karı-kocanın ayrımcılık yasağı ihlali yaptığına hükmetti. Kurum, bekara ev vermeyen emlakçı ve ev sahiplerini 10'ar bin lira para cezasına çarptırdı. TİHEK'in kararında şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle başvuranın, başvuru dilekçesinin ekinde emlak danışmanının aldığı talimat ile bekâr kiracı kabul edilmediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Başvuranın medeni hali nedeniyle doğrudan ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

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