  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Bekara ev yok’ demenin cezası 10 bin TL

‘Bekara ev yok’ demenin cezası 10 bin TL

12.4.2023

Gazete

‘Bekara ev yok’ demenin cezası 10 bin TL
Çalışmak için gittiği şehirde, ev kiralamak isteyen genç kadın, emlakçı ve ev sahiplerinin 'Bekara ev yok' cevabıyla sarsıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emlakçı ve ev sahibi karı-kocanın ayrımcılık yasağı ihlali yaptığına hükmetti. Kurum, bekara ev vermeyen emlakçı ve ev sahiplerini 10'ar bin lira para cezasına çarptırdı. TİHEK'in kararında şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle başvuranın, başvuru dilekçesinin ekinde emlak danışmanının aldığı talimat ile bekâr kiracı kabul edilmediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Başvuranın medeni hali nedeniyle doğrudan ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA