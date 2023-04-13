Güçlü kadın güçlü Türküye

KADINA EMEKLİLİK FIRSATI

TÜRKİYE Yüzyılı'nın merkezine güçlü aile ve toplumun temeli kadınlar yerleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanmasından çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesine kadar birçok kritik düzenlemenin müjdesi verildi.

BİN 609 LİRASI DEVLETTEN

AİLE ve Gençlik Bankası sayesinde 14 milyon ev hanımına emeklilik için destek sağlanacak. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınların 3 bin 218 liralık priminin bin 609 lirasını devlet karşılayacak. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak, sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterli olacak.

İSTİHDAM DA ARTACAK

BEYANNAMEDE kadınların iş hayatına katılımı ve çocuklarının bakımına ilişkin devlet imkanlarının artırılması ile ilgili istihdamda çağ atlatacak projelere yer verildi. Çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadına uzaktan veya kısmi çalışma fırsatı sağlanacak. Ayrıca eğitimli çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamı desteklenecek.