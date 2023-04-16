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Akşener’e pankartlı protesto! Sana yazıklar olsun

16.4.2023

Gazete

Akşener’e pankartlı protesto! Sana yazıklar olsun
İYİ Parti'den İstanbul 3. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabalarıyla arasının iyi olduğu ve bazı PKK sempatizanı öğrencilere de burs verdiği öne sürüldü. İzsiz'in 2016'da Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun da düğününe katıldığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Bolu'da yapacağı miting için asılan "Meral Hanım Bolu'ya hoş geldiniz" yazılı pankartın üzerine, "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" pankartı asıldı. Üst geçide asılan pankart, Akşener'in seçim otobüsüyle güzergahtan geçtiği anda fark edildi. Bu gelişme sonrasında İYİ Parti'nin tavrı ve tutumu merak konusu olurken, Akşener' e tepkilerin daha da arttığı öğrenildi.
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