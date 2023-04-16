Azeriler, Ermenistan’daki sporcularını geri çagırdı

Azerbaycan, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılması üzerine, şampiyonadaki sporcularını geri çekme kararı aldı. Eylemin, Ermenistan kamuoyunda da onaylandığı ve bayrağı yakan kişinin kahraman ilan edildiği ifade edilirken, bu durumun, Ermenistan'daki ırkçılık ve Azerbaycan düşmanlığının açık örneği olduğu, aynı zamanda halklar arasında barışı ve karşılıklı anlayışı teşvik eden sporun amaç ve ilkeleriyle tamamen çeliştiği kaydedildi.

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