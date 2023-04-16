  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Terör sevici İBB personeli için istenen ceza belli oldu

Terör sevici İBB personeli için istenen ceza belli oldu

16.4.2023

Gazete

Terör sevici İBB personeli için istenen ceza belli oldu
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili provokatif paylaşım yapan Eda Ezgi Yıldız'a yönelik yürütülen soruşturmada şüphelinin 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yıldız, Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapmıştı. DHKP-C sempatizanı Eda Ezgi Yıldız'ın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA