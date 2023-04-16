Terör sevici İBB personeli için istenen ceza belli oldu

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili provokatif paylaşım yapan Eda Ezgi Yıldız'a yönelik yürütülen soruşturmada şüphelinin 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yıldız, Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapmıştı. DHKP-C sempatizanı Eda Ezgi Yıldız'ın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

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